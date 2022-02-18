Українська тенісистка стала чемпіонкою парного розряду турніру в Мексиці

Українська тенісистка Катерина Бондаренко у парі з Керол Чжао стали тріумфаторками турніру у Мексиці.

Катерина Бондаренко / Керол Чжао – Жаклін Кабай Авад / Ліна Глушко – 7:5, 6:7(5), 10-7

У фіналі українсько-канадський дует зустрівся на корті з представницями Швеції та Ізраїля. Бондаренко та Чжао виграли 2 сети з 3-х. Для 35-річної українки це вже четвертий титул ITF у кар’єрі.

Додамо, що Бондаренко змагалася в одиночному розряді, але у другому колі у двох сетах поступилася Ліні Глушко, яка і стала чемпіонкою.

Нагадаємо, що Марта Костюк, Даяна Ястремська та Еліна Світоліна зіграють в основній сітці на турнірі у Дубаї. Переможниця змагань отримає понад 100 тисяч доларів призових.