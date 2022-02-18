Соцопитування: вступ України в НАТО підтримують 62% українців

62% українців підтримують вступ України до НАТО, негативно до цієї ініціативи ставляться 30%.

Таким є результат опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг” 16-17 лютого 2022 року, повідомляє “Європейська правда“.

За останні два місяці рівень підтримки вступу до Північноатлантичного Альянсу зріс. Наприкінці 2021 року вступ підтримували 55-58% опитаних.

За історію спостережень соціологічної групи “Рейтинг” з 2014 року це найвищий показник позитивного сприйняття інтеграції України до НАТО.

Вступ до Євросоюзу підтримують 68%, не підтримують – 24%.

Група відзначає, як і щодо НАТО, рівень підтримки вступу до ЄС за останні два місяці зріс і досяг найвищого за історію досліджень з 2013 року показника.

Ідея інтеграції України до західних структур користується більшою підтримкою серед респондентів Заходу та Центру, менше – Півдня. На Сході кількість прихильників вступу до НАТО менша, аніж кількість противників.

Щодо ЄС у східних регіонах спостерігається паритет противників та прихильників.

55% опитаних вважають, що Україна повинна вийти з Мінських угод, якщо Росія визнає так звані “ДНР” і “ЛНР” незалежними державами.