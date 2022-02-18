Морська піхота відпрацьовує навички танкового бою в складних умовах місцевості і освоює нову зброю

В бригадах морської піхоти розпочався курс інтенсивної підготовки розрахунків ПТРК NLAW та гранатометів M141.

Командувач морської піхоти генерал-лейтенант Юрій Содоль зазначив, що сьогодні стоїть завдання, щоб кожен морський піхотинець, не залежно від військових звань та посад, знав основні ТТХ й міг застосувати ПТРК NLAW та гранатомет M141.

сті«Ми розуміємо, що це дуже ефективна та водночас проста у застосуванні зброя. Водночас у ході бою, можуть виникнути різні ситуації. Наприклад, оператор ПТРК може бути пораненим, тому кожен морський піхотинець, який опиниться поруч, має взяти до рук NLAW, навести на ціль та здійснити пуск», – сказав генерал-лейтенант Юрій Содоль.