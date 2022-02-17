Зірка “Вікінгів” закликала усіх своїх фанатів з усього світу підтримати її улюблену Україну

Головна героїня популярного серіалу “Вікінги”, яка зіграла Лаґерту, Кетрін Винник, закликала своїх фанатів по всьому світу підтримувати Україну у такий непростий час.

Про це Кетрін Винник написала на своїй сторінці у соціальній мережі Іnstagram, де за її життям пильно стежить 5.6 мільйонів осіб.

Так, в український День єднання видатна акторка українського походження Кетрін Винник закликала всіх підтримувати Україну. До того ж вона опублікувала фото зі святкування 30 річниці Дня Незалежності у Києві.

“Stand with Ukraine”, – написала Кетрін, що у перекладі означає “підтримуйте Україну”.

Варто зазначити, що Кетрін Винник канадська акторка і режисерка українського походження. Акторка вільно хоча і з акцентом говорить українською, до того ж вона спілкувалася виключно солов’їною до 8 років. За свою кар’єру вона зіграла чимало цікавих ролей, але найбільшу славу їй принесла героїня Лагерта з популярного серіалу “Вікінги”.