З “Байрактарами” і “Джавелінами”: в активній фазі навчань “Заметіль-2022″ ЗСУ відпрацювали ведення бою в прикордонній зоні

Підрозділи Збройних сил України провели активну фазу військових навчань “Заметіль-2022″ в умовах ведення бою в прикордонній смузі.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ
Пряма мова Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Валерія Залужного: “Сьогодні була проведена активна фаза тактичних навчань підрозділів Збройних Сил України та інших сил безпеки й оборони в рамках командно-штабних навчань “Заметіль-2022″. Сили безпеки та оборони на практиці відпрацювали варіанти асиметричних дій в умовах ведення бою в прикордонній смузі, у тому числі спільні дії сил спротиву та підрозділів механізованої бригади”.
“Військовослужбовці продемонстрували високий рівень злагодженості та взаємодії. Хотів би також відзначити ефективну роботу оперативного складу на командному пункті механізованої бригади”.