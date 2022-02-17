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ВПС України відпрацювали наненесення ракетно-бомбового удару по танкових колонах противника

Дата: 17.02.2022
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Літаки військово-повітряних сил України відпрацювали ракетно-бомбові удари по танкових колонах в рамках навчань «Заметіль-2022». Про це повідомляє командування ВПС, зазначають Патріоти України.

Повідомляється, що бомбардувальники Су-24М, а також винищувачі Су-27 і МіГ-29 одночасно з трьох аеродромів тренувалися наносити удари по колонах бронетехніки на полігоні біля Повурська у Волинській області.

Так, літаки наносили удари по колонах різними типами боєприпасів – від некерованих авіаційних ракет до боєприпасів вагою 500 кг.

Командувач повітряними Силами ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук позитивно оцінив роботу українських льотчиків-всі цілі були знищені.

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