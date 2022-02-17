Підготовка до електроенергетичної незалежності: Україна на три дні відключиться від енергосистеми Росії і Білорусі

Перший етап випробування енергосистеми України в ізольованому від енергосистем РФ, Білорусі та мережі ENTSO-E режимі у рамках підготовки до синхронізації з європейською ENTSO-E запланований на 24-26 лютого 2022 року, повідомляють Патріоти України з посиланням на Укренерго.

“На цей час ОЕС України буде об’єднано з “островом Бурштинської ТЕС”, дві частини енергосистеми України працюватимуть синхронно”, – кажуть в НЕК.

Робота в ізольованому режимі - випробування, яке проводиться в межах підготовки до синхронізації об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. Воно передбачено Угодою про умови майбутнього об’єднання української та європейської енергосистем та має проводитися в два етапи: у зимовий та літній періоди.

Зазначається, що випробування в ізольованому режимі і майбутня синхронізація енергосистеми України з енергосистемою континентальної Європи будуть здійснюватися в єдиному блоці регулювання з енергосистемою Молдови.

“Результати тестувань стануть підґрунтям для ухвалення рішення ENTSO-E про перехід на паралельну роботу з українською та молдовською енергосистемами”, – кажуть в Укренерго.

Операції для тимчасового від’єднання “острова Бурштинської ТЕС” від енергосистеми ENTSO-E та приєднання його до ОЕС України почнуть вранці 23 лютого.

А після їх завершення будуть виконуватися операції по тимчасовому від’єднанню ОЕС України від енергосистем Росії та Білорусі.

Водночас повернення енергосистеми України на паралельну роботу із зазначеними енергосистемами заплановане на 27 лютого.

Робота блоку регулювання “Україна-Молдова” в ізольованому режимі запланована 24-26 лютого.

Також на час ізольованої роботи 24-26 лютого будуть об’єднані торгові зони ОЕС України та “острова Бурштинської ТЕС”. Відповідно, Бурштинська ТЕС та всі решта українських виробників електроенергії у зазначений період працюватимуть в єдиній торговій зоні.

“Робота в ізольованому режимі не є стрес-тестом для енергосистеми.

Мета випробувань – продемонструвати здатність енергосистеми підтримувати необхідну частоту 50 Гц в різних режимах роботи. Тестування передбачають почергове проведення відключення генерації та навантаження”, – резюмували в Укренерго.

Нагадуємо, у рамках підготовки до синхронізації з європейською енергомережею ENTSO-E Україна інвестувала в модернізацію енергосистеми понад 600 млн євро.

Консорціум європейських операторів систем передачі підтвердив можливість синхронізації Об’єднаної енергосистеми України із європейською мережею передачі електроенергії ENTSO-E.

17 грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила остаточне рішення про сертифікацію НЕК “Укренерго” за стандартами ISO.

Сертифікація Укренерго є однією з умов синхронізації ОЕС України з ENTSO-E.

НЕК “Укренерго” планує подати заявку на статус члена-спостерігача в європейській мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E.

ENTSO-E – європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, що об’єднує 43 операторів у 36 країнах Європи.