Готові оборонятися і наступати: ЗСУ продовжують бойові навчання у всіх регіонах України

Брехливим ворогам України – віри немає. Тому незалежно від того, які чутки на сьогодні про погіршення чи послаблення ситуації з безпекою на кордонах, ЗСУ продовжують підтримувати постійну боєготовність.

У ці дні тривають навчання “Заметіль-2022″, які мають завершитися 20 лютого. Інформація про ці навчання до ЗМІ потрапляє дозовано, без зайвої деталізації щодо того, де і які підрозділи задіяно. З фото, розміщених на офіційній сторінці Генерального штабу ЗСУ, видно, що навчання тривають по всій території України, вдень і вночі та за будь-якої погоди, із задіянням усієї бойової техніки і новітніх типів озброєння. З характерних позначок на окремих фото зрозуміло, що частина з них зроблені під час тренувань 59-ї окремої механізованої бригади та 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ.