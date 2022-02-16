Українська “Дія” успішно відбила потужні хакерські атаки ворога

Віце-прем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram, що команда “Дії” відбила атаки хакерів з чотирьох країн – Росії, Китаю, Чехії та Узбекистану, зазначають Патріоти України.

“Приблизно о 20.00 (15/02), услід за банками, потужна DDoS-атака розпочалася і на портал “Дія”, що було очікуваним. Початковий вектор — Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду. Наші фахівці швидко “обрізали” цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була “відбита”, – повідомив урядовець.

Зазначається, що для користувачів “Дії” атака залишилася непомітною. Команда наголошує, що максимально сконцентрована та мобілізована.

Хакери зараз атакують низку сайтів в Україні – відомо про атаки на сайти декількох банків, Міністерства оборони і Збройних сил України.