Українець здобув срібну медаль зимової Олімпіади в Пекіні

Україна здобула першу медаль на зимовій Олімпіаді у Пекіні. Українець Олександр Абраменко став срібним призером в лижній акробатиці.
Джерело: Суспільне
Деталі: Абраменко розпочинав виступ другим, після американця Джастіна Шьонефельда. На суперфінал Абраменко заявив стрибок зі складністю 5.0.
Український фрістайліст ледь не втратив рівновагу під час приземлення, і хоч втримався на ногах, за спробу йому знизили оцінку – до 116.60 балів.
Перше місце в турній таблиці – з червоним прапором Китаю. Бронза дісталася спортсмену з Росії – країни, яка не має свого прапора на Олімпіаді. Він трохи випередив наступного учасника в турнірній таблиці – інакше, після українця міг бути швейцарець, а не росіянин.