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Українець здобув срібну медаль зимової Олімпіади в Пекіні

Дата: 16.02.2022
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Срібний призер Олімпіади - українець Олександр Абраменко

Україна здобула першу медаль на зимовій Олімпіаді у Пекіні. Українець Олександр Абраменко став срібним призером в лижній акробатиці.

Джерело: Суспільне

Деталі: Абраменко розпочинав виступ другим, після американця Джастіна Шьонефельда. На суперфінал Абраменко заявив стрибок зі складністю 5.0.

Український фрістайліст ледь не втратив рівновагу під час приземлення, і хоч втримався на ногах, за спробу йому знизили оцінку – до 116.60 балів.

Водночас, суперники Абраменка Пірмін Вернер і Крістофер Лілліс також допустили помилки, тож українець став срібним призером Олімпіади-2022.

Перше місце в турній таблиці – з червоним прапором Китаю. Бронза дісталася спортсмену з Росії – країни, яка не має свого прапора на Олімпіаді. Він трохи випередив наступного учасника в турнірній таблиці – інакше, після українця міг бути швейцарець, а не росіянин.

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