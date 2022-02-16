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На лінії розмежування в Донецькій області СБУ піймала розвідника сепаратистів

Дата: 16.02.2022
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У Донецькій області затримали учасника незаконних збройних формувань ОРДЛО, який намагався приховано перетнути лінію розмежування.

Про це повідомляє контррозвідка СБУ у середу, 16 лютого.

 Як з’ясувалося, сепаратист є уродженцем Мирнограда Донецької області і входив до складу угруповань бойовиків “Оплот” та “Восток”. Як розвідник він збирав дані про позиції та переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону.
 ”Через конфлікт із ватажками терористів і з огляду на загрозу фізичної ліквідації він намагався проникнути на контрольовану урядом територію України”, – пояснили в СБУ.
 Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за статтею про участь у терористичній групі або терористичній організації. Вживають заходів з перевірки інформації про його причетність до діяльності російських спецслужб.

У ворога - знову мінус один бойовик. Який, до того ж, знає багато цікавого про незаконні формування "Оплот" і "Восток"...

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