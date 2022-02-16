На лінії розмежування в Донецькій області СБУ піймала розвідника сепаратистів

У Донецькій області затримали учасника незаконних збройних формувань ОРДЛО, який намагався приховано перетнути лінію розмежування.

Про це повідомляє контррозвідка СБУ у середу, 16 лютого.

Як з’ясувалося, сепаратист є уродженцем Мирнограда Донецької області і входив до складу угруповань бойовиків “Оплот” та “Восток”. Як розвідник він збирав дані про позиції та переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону.

”Через конфлікт із ватажками терористів і з огляду на загрозу фізичної ліквідації він намагався проникнути на контрольовану урядом територію України”, – пояснили в СБУ.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за статтею про участь у терористичній групі або терористичній організації. Вживають заходів з перевірки інформації про його причетність до діяльності російських спецслужб.