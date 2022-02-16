Двоє українських спортсменів пройшли у фінал з лижної акробатики Олімпіади-2022 в Пекіні. Один з них – 23-річний дебютант…

Збірна України з лижної акробатики здобула два місця у чоловічому фіналі Олімпіади-2022. З трьох українців, які відібралися на Ігри та виступали в кваліфікації, до фіналу пробилися Олександр Абраменко (чинний олімпійський чемпіон) та Олександр Окіпнюк (дебютант на Іграх).

Абраменку для виходу в фінал вистачило одного стрибка, тоді як Окіпнюк стрибав двічі, повідомляє Суспільне. При цьому його друга спроба – стрибок зі складністю “5″ (найбільша у кваліфікації), який за словами фристайліста він виконував лише восьмий раз у кар’єрі.

Окіпнюк ризикував для виходу в фінал, хоча до останнього його участь в олімпійському турнірі була під питанням. Олександр перебував на ізоляції більше тижня в Китаї і отримав другий негативний тест лише безпосередньо в день кваліфікації.

“Я провів два стрибкові тренування, а після того нас забрали на карантин. Дуже важко було на карантині, морально дуже важко. Я дуже хотів вийти, для мене як і для будь-якого спортсмена участь в Олімпіаді – мрія. І вона здійснилася. Дякую всевишньому”, – сказав після виступу у кваліфікації Окіпнюк у коментарі Суспільне Спорт.

Окіпнюк потрапив на ізоляцію через позитивний тест на коронавірус ще перед командним турніром. Він, як і два інші українці – Дмитро Котовський та Анастасія Новосад, не могли через це стартувати в командних змаганнях (Україна не була допущена зрештою).

Новосад у підсумку пропустила також особистий турнір, а от Котовський та Окіпнюк встигли повернутися. Утім, у Окіпнюка не було жодного тренування після виходу з карантину – він одразу стартував в кваліфікації.

Перший стрибок вийшов не найкращим для Олександра, а в другому він вирішив ризикнути і виконати стрибок зі складністю “5″. Більше ніхто не виконував стрибки такої складності у кваліфікації.

“Дуже важко повертатися, я тільки сьогодні вийшов з карантину, не тренувався. І взагалі цей стрибок – я його восьмий раз стрибав [у кар'єрі], він трохи недопрацьований. Але бачите, майже усе вийшло, напартачив лише трохи на приземленні”, – зазначив Олександр для Суспільне Спорт.

Попри брак досвіду у виконанні саме цього стрибка, Окіпнюк був переконаний, що зможе його виконати.

“Чи вірив я, що вдасться зробити цей стрибок? Так. Я стояв на старті, думав за стрибок, щоб добре його виконати – і все в принципі вдалося. Усе, що задумав, вдалося”, – резюмував українець.

За свій другий стрибок Олександр Окіпнюк отримав оцінку 125 балів – це третій найкращий результат у кваліфікації загалом. І це також його особистий рекорд: ніколи раніше 23-річний українець не отримував такі бали.

Наступний старт для Олександра – фінал. У відповідь на запитання Суспільне Спорт, чи не хвилюватиметься він перед стартом, дебютант Олімпійських ігор сказав, що не знає: “Хвилювання? Не можу сказати, що буде завтра. Це спорт – побачимо, як буде завтра”.

Що відомо

Фінал чоловічої лижної акробатики на Олімпіаді-2022 розпочнеться у середу, 16 лютого, о 13:00 за київським часом. У “першому фіналі” 12 фіналістів будуть виконувати по два стрибки – топ-6 найкращих пройдуть у “другий фінал”. Там вони виконають ще по одному стрибку, за підсумком якого визначиться чемпіон.

Пряма трансляція фіналу Олімпіади-2022 з лижної акробатики - на Суспільне Спорт.