До патрулювання північних кордонів України залучено ударно-розвідувальні “Байрактари”

Ударно-розвідувальний БПЛА Bayraktar TB2 зранку 15 лютого виконував патрулювання на півночі України. Дрон ще вночі стартував з військового аеродрому у Чугуєві та на момент публікації матеріалу військовим порталом Defense Express перебував північніше Коростеня Житомирської області.

Про це говорять відкриті дані сервісу Flightradar24, які демонструють дані з транспондера дрона. Про те, що мова йде саме про Bayraktar TB2 говорить характерний профіль польоту – висота близько 5,5 км та швидкість близько 200 км/год. А також характерний “позивний” з набору цифр, які вже були помічені саме за цими БПЛА.

З огляду на відкриті дані, можливо зробити декілька вкрай позитивних висновків. По-перше, ЗСУ розгорнули мережу наземних станцій, які дозволяють оперувати Bayraktar TB2 у північних регіонах України.

По-друге, розгорнули наземну інфраструктуру для цих дронів на додаткових аеродромах. До цього Bayraktar TB2 злітали (враховуючи відкриті джерела) лише з аеродромів у Старокостянтинові та Миколаєві.

Судячи з усього, Bayraktar TB2 виконує одночасно декілька задач: відпрацювання контролю північного кордону України та, скоріш за все, бере участь у масштабних оборонних навчаннях ЗСУ “Заметіль-2022″. Тим паче, що його участь у цих маневрах була додатково анонсована міністром оборони України Олексієм Рєзніковим.

Нагадаємо, що Bayraktar TB2 оснащений потужною оптико-тепловізійною прицільною станцією, яка здатна розрізнити ворожу техніку на дальностях у десятки кілометрів, визначати її координати та у режимі онлайн передавати на засоби ураження.