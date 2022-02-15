Французькі офіцери – у захваті від системи підготовки української військової розвідки

У рамках міжнародного військового співробітництва декілька слухачів Військової академії ЗС Французької Республіки проходять стажування у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (НАСВ).

Відповідно до програми стажування французькі офіцери ознайомилися з підготовкою фахівців у 184 навчальному центрі НАСВ, зокрема з підготовкою українських військових розвідників у відповідному навчальному центрі. Після цього офіцери ЗС Французької Республіки зазначили, що найбільше їх вразила кількість різноманітних сучасних тренажерів, які використовують для підготовки українських військовослужбовців.