Британський рок-гурт відзняв у Києві кліп до нової пісні

Британські інді-рокери Foals готують сьомий альбом і вже скоро хочуть порадувати фанатів рейв-роком. Для їхньої нової пісні “2am” українка Таня Муіньо вже зняла кліп у Києві.

Про це музиканти розповіли в інтерв’ю NME.

Гітарист Foals Янніс Філіппакіс і його колеги зовсім недавно повернулися з Києва. Там група знімалася для нового кліпу. Відео режисирувала українка Таня Муіньо, яка створювала кліпи для Lil nas X, Cardi B, The Weeknd і Lizzo.

За словами музикантів, вони переймалися через те, що кліп може не вийти. Було таке, що навіть хотіли відмовитися від ідеї створення відео. Група не відразу зважилася знімати сцени веселих святкових вечірок у Києві, на тлі можливого вторгнення РФ в Україну.

“Це було трохи сюрреалістично. Кілька тижнів тому нам довелося зателефонувати з приводу того, чи варто відмовитися від ідеї поїхати туди на зйомки. Ми як би ризикували, і все було добре, але було відчуття, що все йде шкереберть”, – зізнався гітарист.

Однак всі переживання залишилися в минулому. Музиканти все ж вирушили до Києва і попрацювали з Танею Муіньо. Коли саме Foals представить кліп і нову пісню – поки що не повідомляється. Однак відомо, що реліз сьомого альбому намічений на літо 2022 року.

До речі, нещодавно один з відзнятих Танею Муіньо кліпів номінували на American Music Awards.