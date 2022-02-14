Альпіністи з України попри грози, град і штормовий вітер підкорили найвищу гору Америки і розгорнули на ній синьо-жовтий прапор

Група альпіністів з України підкорила найвищий пік Америки і розгорнула синьо-жовтий державний прапор на головній вершині південної і західної півкулі планети – горі Аконкагуа у Андах (Аргентина).

Серед тих, хто звершив це сходження – і досвідчена альпіністка з Черкас Анастасія Скрипченко. Як виявилося, прапор своєї країни взяв з собою не один українець – тож на вершині відбувся “незапланований флешмоб” з одночасного розгортання кількох синьо-жовтих знамен.

«Гори — були, є і будуть Але часом знаходяться ті, хто хоче відірватися від землі, бути ближче до неба, ті, хто готовий пройти по межі, – написала Анастасія Скрипченко на своїй сторінці у Фейсбуці. - І цього разу наша межа пройшла по горі Аконкагуа, найвищій вершині Америки – 6962 метри. Гора — непроста, але нереально прекрасна. Вона нас впустила і відпустила, побалувавши таким спектром погодних умов, які не бачили в цих краях останні десятки років, у тому числі грози, блискавки, град та штормовий вітер 85 м/г, але на вершині — видимість до обох океанів. Тож просто хочу подякувати кожному, хто був ці дні поруч, хто, незважаючи на надзвичайні випробування, не повернув назад, хто зціпивши зуби, йшов тільки вперед, хто підтримував морально та давав подивитись оновлений прогноз погоди))), хто зустрічав у таборах з ліхтариками та гарячою водою, хто не давав приводу сумніватися у вже зробленому виборі. Тепер я знаю точно, що далі тільки ще більше!» – впевнена альпіністка з Черкас.

Для кращого розуміння того, вершину якої складності підкорено нині в Аргентині: більше 130 альпіністів загинули за весь час сходжень на Аконкагуа – через падіння, серцеві напади, гіпотермію та ускладнення висотної хвороби. Перша зафіксована загибель під час сходження на цю вершину сталася у 1926 році – це був альпініст з Австрії. Останній випадок – 6 лютого 2022 року під час спроби сходження на вершину помер бізнесмен з Росії, топ-менеджер нафтопереробного холдингу.

Гора Аконкагуа небезпечна, але немов магніт, завжди притягує нових альпіністів, готових до ризику…

Українцям вдалося її здолати і зафіксувати цю перемогу синьо-жовтим стягом на вершині.