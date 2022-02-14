﻿

Альпіністи з України попри грози, град і штормовий вітер підкорили найвищу гору Америки і розгорнули на ній синьо-жовтий прапор

Дата: 14.02.2022
Автор:

Група альпіністів з України підкорила найвищий пік Америки і розгорнула синьо-жовтий державний прапор на головній вершині південної і західної півкулі планети – горі Аконкагуа у Андах (Аргентина).

Базовий табір в горах став місцем зустрічі хоробрих альпіністів з України...

Серед тих, хто звершив це сходження – і досвідчена альпіністка з Черкас Анастасія Скрипченко. Як виявилося, прапор своєї країни взяв з собою не один українець – тож на вершині відбувся “незапланований флешмоб” з одночасного розгортання кількох синьо-жовтих знамен.

На передньому плані - Анастасія Скрипченко під час сходження на вершину

«Гори — були, є і будуть Але часом знаходяться ті, хто хоче відірватися від землі, бути ближче до неба, ті, хто готовий пройти по межі, – написала Анастасія Скрипченко на своїй сторінці у Фейсбуці.  - І цього разу наша межа пройшла по горі Аконкагуа, найвищій вершині Америки – 6962 метри. Гора — непроста, але нереально прекрасна. Вона нас впустила і відпустила, побалувавши таким спектром погодних умов, які не бачили в цих краях останні десятки років, у тому числі грози, блискавки, град та штормовий вітер 85 м/г, але на вершині — видимість до обох океанів. Тож просто хочу подякувати кожному, хто був ці дні поруч, хто, незважаючи на надзвичайні випробування, не повернув назад, хто зціпивши зуби, йшов тільки вперед, хто підтримував морально та давав подивитись оновлений прогноз погоди))), хто зустрічав у таборах з ліхтариками та гарячою водою, хто не давав приводу сумніватися у вже зробленому виборі. Тепер я знаю точно, що далі тільки ще більше!» – впевнена альпіністка з Черкас.

Для кращого розуміння того, вершину якої складності підкорено нині в Аргентині: більше 130 альпіністів загинули за весь  час сходжень на Аконкагуа – через падіння, серцеві напади, гіпотермію та ускладнення висотної хвороби. Перша зафіксована загибель під час сходження на цю вершину сталася у 1926 році – це був альпініст з Австрії. Останній випадок – 6 лютого 2022 року під час спроби сходження на вершину помер бізнесмен з Росії, топ-менеджер нафтопереробного холдингу.

Гора Аконкагуа небезпечна, але немов магніт, завжди притягує нових альпіністів, готових до ризику…

Українцям вдалося її здолати і зафіксувати цю перемогу синьо-жовтим стягом на вершині.

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki
﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 3 від грудень 2021

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2022’.Вільне Козацтво Холодного Яру