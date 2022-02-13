В Україну прибули ще два літаки зі зброєю із США

До України прибули ще два літаки з військовою допомогою США в рамках пакету у розмірі 200 млн доларів.
Про це, як пише “Європейська правда”, посольство США в Україні повідомило в Twitter.
“Sweet 16 та ще й 17 — якщо ви розумієте, про що ми: сьогодні вранці до Києва прибули два літаки з американською допомогою швидкого розгортання, щоб посилити оборону України. Ця частина допомоги на $200 млн доларів – боєприпаси та заряди для гранатометів. Ми – разом з Україною” – заявили в посольстві
Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков у четвер ввечері повідомив, що в Україну зі США прибуло ще 130 тонн оборонної зброї.
За його словами, вантаж складається з Javelins, бойових пострілів для гранатометів та іншої оборонної амуніції для Збройних Сил України.