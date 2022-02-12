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На Луганщині знайдено схрон із 75 гранатами РГД-5, прихованими терористами

Дата: 12.02.2022
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У Луганській області знайшли прихований арсенал з боєприпасами учасників незаконних збройних формувань ОРДЛО, які у 2015 році підірвали радіолокаційну станцію і два автомобілі співробітників СБУ та Державної прикордонної служби.

Джерело: СБУДПСУ

Деталі: Схрон з 75 гранатами РГД-5 був у напівзруйнованій будівлі за декілька кілометрів від держкордону з Росією.

За попередніми даними, схованку облаштували учасники диверсійно-розвідувальної групи бойовиків, причетної до серії вибухів на території регіону. До групи входив вибухотехнік з РФ.

Встановлено, що у 2015 році зловмисники здійснили підриви радіолокаційної станції і двох автомобілів співробітників СБУ та Державної прикордонної служби.

Ворожу диверсійну групу нейтралізували у 2018 році, а ватажка бойовиків засудили до майже 8 років ув’язнення.

Тепер ці гранати із сусідського "воєнторга" можуть бути використані вже не проти України, а проти її ворогів

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