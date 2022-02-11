Військові навчання ЗСУ: працюють турецькі “Байрактари”, американські “Джавеліни” і британські NLAW

ЗСУ проводять власні масштабні навчання у відповідь на російсько-білоруські навчання “Союзная решимость – 2022″, які розпочалися поблизу кордону з Україною.

Як раніше вже повідомляв Міністр оборони України Олексій Рєзніков, навчання Збройних Сил триватимуть з 10 по 20 лютого і охоплять як низку полігонів поблизу таких міст, як Ковель, Овруч, Чугуєв, Чернігів, Суми, Одеса, Миколаїв (Широкий лан) та Херсон (Олешківські піски), так і “окремі майданчики”, координати яких не розголошуються.

Під час навчань відпрацьовується застосування сучасної зброї, такої як ударно-розвідувальні безпілотні комплекси Bayraktar TB 2, а також протитанкових комплексів Javelin та NLAW, які Україна отримала від партнерів – Туреччини, США та Великобританії.

Нагадаємо, Збройні Сили України вже провели навчання із застосування ПТРК NLAW та вчилися знищувати цим протитанковим ракетним комплексом бронетехніку ворога під час вуличних боїв. Крім того, українські військові регулярно проводять навчання із застосуванням ПТРК Javelin та використовують БПЛА Bayraktar TB2 для моніторингу позицій окупантів на Донбасі. У жовтні 2021 року турецький “Байрактар” вперше було застосовано для знищення гаубиці ворога, яка відкрила вогонь по українських позиціях забороненим “Мінськими домовленостями” калібром.