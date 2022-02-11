В Україну повернувся мандрівник, який за три місяці проїхав з синьо-жовтим прапором майже 5000 км – через сім країн Європи, до Атлантичного океану

До України повернувся 32-річний Юрій Петрань з Хмельниччини, який ще в листопаді 2021-го року навантажив свій велосипед їжею і наметом, взяв синьо-жовтий прапор і самотужки вирушив у подорож через пів Європи та подолав майже 5 000 км.

Про це 10 лютого йдеться в сюжеті ТСН.

Мандрівника, який три місяці не був удома, зустріли в аеропорту друзі з плакатами, повітряними кульками, шампанським та його улюбленим салатом олів’є (єдине, за чим шкодував у Новий рік, який пролвів у подорожі). Юрій розповів, що трішки відвик від друзів у мандрівці, був тільки з телефоном та велосипедом.

“Планував доїхати тільки до Словенії, якщо запустять в Європу. Бо я їхав абсолютно без вакцинації, без тестів. А потім увійшов у кураж і вирішив доїхати до океану”, ­– розповів мандрівник.

Врешті він подолав більше 4600 км через сім країн до Португалії, де океан. Щодня проїжджав до 100 км із 50-кілограмовим багажем (каструлі, їжі і намет). Інколи Юрій пробирався через багнюку та кучугури, а ночував або в українців, які живуть у кожній з країн, або просто неба у палатці.

“Якось вночі під Будапештом до мене прийшов якийсь невідомий гість – чи то був дикий кабан, чи то олень. Я вдав, що я мертвий, сплю, поки він не пішов. Було трішки тривожно”, – поділився враженнями мандрівник.

Він розповів, що коли проїхав Угорщину, Словенію, Італію, Монако, Францію й Іспанію, добрався на крайню західну точку Європи – мис Рока в Португалії і побачив Атлантичний океан, це було чимось неймовірним.

За три місяці Юрій витратив всього 1200 євро – тобто, в середньому витрачав 10 тисяч гривень за місяць.

“Я стараюся подоржувати бюджетно. І з велосипедом ти можеш потрапити в місця, куди не заїдеш машиною”, – розповів мандрівник.

Найбільше грошей пішло на покупку їжі, трохи – на екскурсії, хостели, коли ночі були надто холодними, і ­– фото у Венеції.

“У вас були такі фотографії на 100 євро? Бо там мені виписали штраф. У Венецію, в саме місто не можна взагалі з велосипедом заїжджати, тільки як пішохід”, – розповів Юрій.

У найближчий час знову плануватиме поїздку велосипедом в екозитичні країни – на щастя, паспорт України, на відміну від російського, білоруського чи таджикського, дає змогу подорожувати Європою (і не тільки) без віз і перешкод…

До речі, туризм – це не лише хобі Юрія Петраня, в Україні він водить екскурсії печерами, популяризуючи рідну державу для громадян інших європейських країн.