На навчаннях багатонаціональних сил НАТО KFOR у Косово українських військових відзначено як найкращих

Як повідомляє Командування об’єднаних сил Збройних Сил України, у Косові військовослужбовці українського національного контингенту багатонаціональних сил НАТО KFOR взяли участь у спільних навчаннях із колективної безпеки. До вишколу також долучилися представники національних контингентів Італії та Молдови.

Тренування щодо дій у складі маневреного підрозділу відбулися на території військової бази Ново Село з використанням вибухових речовин та засобів ініціювання.

— Під час навчань були відпрацьовані елементи протидії вороже налаштованим групам мітингувальників, а також алгоритм виявлення й знищення вибухових пристроїв, — повідомив командир українського підрозділу майор Михайло Чаюк. — Окрім того, військовослужбовці відпрацювали питання ліквідації штучних перешкод на маршрутах висування колони із залученням важкої інженерної техніки.

За результатами проведення навчань, український національний контингент відзначено як найкращий щодо злагодженості та професійності дій. Окремо відмічено роботу екіпажу інженерної машини розгородження у складі молодшого сержанта Юрія Безкінського та старшого солдата Андрія Мітяєва.

Варто зазначити, що особовий склад українського національного контингенту, а також озброєння та військова техніка перебувають у постійній бойовій готовності, повноцінно виконуючи обов’язки з підтримання миру й безпеки на Балканах.