На навчаннях багатонаціональних сил НАТО KFOR у Косово українських військових відзначено як найкращих

Як повідомляє Командування об’єднаних сил Збройних Сил України, у Косові військовослужбовці українського національного контингенту багатонаціональних сил НАТО KFOR взяли участь у спільних навчаннях із колективної безпеки. До вишколу також долучилися представники національних контингентів Італії та Молдови.
Тренування щодо дій у складі маневреного підрозділу відбулися на території військової бази Ново Село з використанням вибухових речовин та засобів ініціювання.
— Під час навчань були відпрацьовані елементи протидії вороже налаштованим групам мітингувальників, а також алгоритм виявлення й знищення вибухових пристроїв, — повідомив командир українського підрозділу майор Михайло Чаюк. — Окрім того, військовослужбовці відпрацювали питання ліквідації штучних перешкод на маршрутах висування колони із залученням важкої інженерної техніки.
Варто зазначити, що особовий склад українського національного контингенту, а також озброєння та військова техніка перебувають у постійній бойовій готовності, повноцінно виконуючи обов’язки з підтримання миру й безпеки на Балканах.