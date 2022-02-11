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На Харківщині новітні танки Т-64БМ2 вперше задіяні у військових навчаннях ЗСУ

Дата: 11.02.2022
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На одному з полігонів в Харківській області підрозділи 92-ої окремої механізованої бригади провели ротні тактичні навчання з бойовою стрільбою.

За сценарієм навчань, наші воїни тренувались відбивати наступ противника в Харківській області, Особливість цих навчань – вперше були використані танки Т-64БМ2 (модифікації 2022 року) для бойової підготовки ЗСУ. Про це йдеться в публікації АрміяInform.

Після отримання бойового наказу та розвідданих наші військові висунулись в заданий район, в складі ротної тактичної групи з приданими танковим, артилерійським та зенітним підрозділами.

Після прибуття в заданий район наші військові почали знищувати противника за допомогою усього наявного озброєння – танки Т-64БМ2, бронетранспортери БТР-4Е, самохідні гармати 2С1 “Гвоздика”.

Для проведення ротних навчань було задіяно до 150 військовослужбовців та десятки одиниць бойової і спеціальної техніки. Для прикриття бойових порядків  задіяно  ЗРК малої дальності “Стріла-10″.

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