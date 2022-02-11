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Борис Джонсон твердо запевнив: допомога Великобританії Україні буде максимальною

Дата: 11.02.2022
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Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон записав звернення на підтримку України.

На відео Джонсон наголосив, що Британія підтримує український народ, суверенітет і територіальну цілісність України.

«…Щойно нога російського солдата знов ступить на суверенну територію України, ми негайно запровадимо пакет жорстких економічних санкцій. Для світу, для України і насамперед для Росії дуже важливо, щоб цього [нового вторгнення] не сталося, щоб президент Путін не зробив цей катастрофічний прорахунок», — сказав британський прем’єр.

 За словами Джонсона, можливість нового вторгнення РФ на територію України «дуже, дуже реальна», але ситуацію можна вирішити дипломатичним шляхом. Він нагадав, що Британія надасть Україні 88 млн фунтів економічної допомоги на додачу до постачання оборонної летальної зброї.

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