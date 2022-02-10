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ЗСУ розпочали командно-штабні навчання “Заметіль-2022″

Дата: 10.02.2022
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Українська армія розпочала командно-штабні навчання (КШН) «Заметіль-2022».Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На маневрах відточуватимуть управління угрупуваннями військ (сил) під час ведення бойових дій. «Головною метою КШН «Заметіль-2022» є набуття і нарощування оперативних спроможностей органів військового управління, військових частин і підрозділів Збройних Сил України, інших складових сил безпеки та оборони держави здійснювати управління військами (силами) в ході ведення оборонних дій у кризовому районі», – повідомили деталі у Генштабі.

Навчання є плановим заходом у рамках загальної інтенсивної програми підготовки військ (сил).

Командно-штабні навчання триватимуть упродовж лютого у визначених районах на всій території України.

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