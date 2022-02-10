В Україну прибули військові радники з найкращих спецпідрозділів Великобританії

Понад 100 військовослужбовців – представників елітного британського спецпідрозділу направлені в Україну через загрозу вторгнення РФ.

Про це йдеться у повідомленні Військового порталу Defense Express.

Очікується, що військовослужбовці SAS (Special Air Service, або Спеціальна повітряна служба – головний підрозділ Сил спеціальних операцій Британської Армії), SBS (Special Boat Service – спеціальне військове формування Військово-морських сил Великої Британії), полку спеціальної розвідки – SRR (Special Reconnaissance Regiment) та групи підтримки спеціальних сил (Special Forces Support Group) працюватимуть в Україні у якості військових радників, повідомляє The Mirror.

“До регіону направлено спецпідрозділ Великобританії, щоб надати допомогу та поради українським військовим. Вони мають широкий набір навичок, які, безсумнівно, будуть дуже корисні українським збройним силам”, – йдеться у повідомленні.