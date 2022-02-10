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У польському Щецині проведуть конкурс українських писанок

Дата: 10.02.2022
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Щецинське відділення Об’єднання українців у Польщі (ОУП) оголосило про проведення ІІ конкурсу на найкращу писанку, виконану в традиційній українській національній техніці.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написав організатор конкурсу, голова Щецинського відділення Об’єднання українців у Польщі (ОУП) Ян (Іван) Сирник.

В умовах конкурсу вказано, що до участі допускаються особи, які надішлють не менше п’яти  писанок, виконаних у традиційних українських національних техніках та вказівкою імені та прізвища автора, походження орнаменту виготовлених писанок та техніки.

Надсилати роботи можна до 31 березня, а переможців журі оголосить до 22 квітня 2022 року.

“Оцінюючи писанки, члени журі братимуть до уваги дотримання автором українських національних традицій, художню вартість роботи, якість її виконання та загальну естетичну цінність”, – написав пан Сирник.

Зазначається, що надіслані роботи стають власністю організаторів і будуть презентовані на експозиціях виставки “Депозити пам’яті” у Щецинському відділенні української культури та в Muzeum Narodowym w Szczecinie, який є партнером конкурсу.

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