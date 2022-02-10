У небі й на землі: військова розвідка відпрацьовує взаємодію з іншими підрозділами ЗСУ

Артилеристи Об’єднаних сил ЗС України відпрацювали питання застосування гаубиць “Мста-Б” у взаємодії із повітряними засобами розвідки.

Як повідомила пресслужба ОС ЗС України, відповідні заходи бойової підготовки проведено на Херсонщині.

Як йдеться у повідомленні, неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Кримського півострова відбулося тактико-спеціальне навчання артилерійських підрозділів, які мають на озброєнні гаубиці “Мста-Б”.

Під час заходу артилеристи відпрацювали питання висування на вогневі позиції, підготовки до ведення вогню та його корегування за допомогою повітряних засобів розвідки, а також оперативного залишення позицій.

За оцінками керівництва заходу усі поставлені завдання виконано успішно.

Тим часом, на Луганщині представники військових частин розвідки ОТУ «Північ» взяли участь у занятті з тактичної медицини. Особливістю заходу стало відпрацювання питань аеромедичної евакуації поранених під вогнем противника, із застосуванням сучасного медичного обладнання.

Не втрачає даремно час і наземна розвідка. На Харківщині воїни всіх підрозділів 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка разом з військовою розвідкою проходять черговий етап бойового злагодження.

Під час відповідних заходів з бойової підготовки захисники України вдосконалюють свої навички з володіння сучасним вітчизняним озброєнням, що перебуває на озброєнні бригади, зокрема модернізованими танками Т-64БМ2 “Булат” та бронетранспортерами БТР-4Е. Крім того, частина особового складу 92 ОМБр у різних куточках України на спеціальних курсах опановує новітні типи озброєння, які нещодавно були передані нашими іноземними партнерами.