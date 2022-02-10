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У Харкові успішно випробувано модернізований танк Т-64БВ зразка 2022 року

Дата: 10.02.2022
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Державне підприємство «Харківський бронетанковий завод» випробовує нову модернізацію танка Т-64БВ зразка 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба ДК «Укроборонпром».

Повідомляється, що танк оснастили новими приладами спостереження та прицілювання третього покоління, протикумулятивними кормовими решітчастими екранами та гумовими щитками на башті. Крім того, удосконалена паливна система бойової машини та встановлено додатковий броньований захист паливних баків.

«Т-64БВ зразка 2022 року отримали нові сучасні радіостанції на заміну старим радянським. Відтепер ця бойова машина має, зокрема, системи навігації, внутрішнього та зовнішнього зв’язку, які повністю відповідають стандартам НАТО», – наголосив директор заводу Герман Сметанін.

Тим часом, в Україні розпочато модернізацію станції радіотехнічної розвідки “Кольчуга” – відповідне замовлення від Міністерства оборони України отримав один із науково-виробничих комплексів.

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