Поліція і СБУ запобігли скоєнню теракту в Києві, який готував найманець білоруських держструктур

Служба безпеки України заявляє, що запобігла теракту у Києві й затримала киянина, якого завербували представники білоруської державної структури, – затримали чоловіка при підпалі авто.

Джерело: СБУ і поліція Києва

Дослівно СБУ: “У ході спецоперації викрито ворожого агента, який готував вчинення теракту у Києві. Ним виявився місцевий житель, завербований представниками однієї з білоруських держструктур. Правоохоронці затримали зловмисника на спробі підпалу автомобіля біля будівлі однієї зі столичних громадських організацій”.

Деталі: Під час слідчо-оперативних дій СБУ встановила, що чоловік також залякував представників ЗМІ та іноземних громадян. Для цього він наносив написи з погрозами та провокаціями біля їхніх помешкань на території Києва, здійснював повідомлення про псевдомінування.

Дослівно СБУ: “За попередніми даними, дії ворожого агента були спрямовані на розхитування внутрішньополітичної обстановки в Україні та дискредитацію нашої держави перед країнами ЄС та громадянами Республіки Білорусь.

СБУ виявила, що зловмисник причетний і до організації несанкціонованих “мітингів” поблизу зарубіжних дипломатичних представництв, учасники яких “використовували деструктивну агітацію”.

Крім того, зловмисник збирав дані про українських військовослужбовців з прикордонних районів”.

Деталі: За даними Служби безпеки України, українця завербували через одну з анонімних груп месенджера Telegram. Для зв’язку з кураторами він використовував заборонені російські електронні поштові сервіси.

За проведення підривної діяльності чоловік отримував із закордоння гроші на свою банківську картку.

За даними СБУ, “для вчинення теракту зловмисник придбав транспортний засіб, легкозаймисті матеріали та піротехніку”.

Поліція Києва повідомляє, що йдеться про киянина 1994 року народження, який перебував у розшуку за вчинення шахрайства на території Шевченківського району столиці.

Чоловік отримав “замовлення” через Телеграм-канал, придбав горючу рідину та облив нею легковик “Шкода” на вулиці Чистяківській. Молодика спіймали на гарячому.

Під час огляду місця події слідчі вилучили каністру із залишками рідини та запальничку. Також у зловмисника вилучили мобільний телефон та одяг, у якому він був під час вчинення злочину.

Автомобіль, власник якого наразі встановлюється, поміщено на паркувальний майданчик.

Поліцейські відкрили римінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (замах на умисне знищення чужого майна шляхом підпалу) і готують йому підозру.

СБУ відкрила провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада) і ст. 258 (терористичний акт) – і вже вручила підозру киянину.

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Українська правда