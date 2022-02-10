Факт з історії: у першому фільмі про Індіану Джонса головна героїня – в українській вишиванці

Чи знаєте ви, що Стівен Спілберг дуже часто згадує Україну в своїх фільмах? Від його кіногероїв можна чути про Київ, схід України, Галичину, Чорнобиль… Та чи найцікавіше – те, що у фільмі Спілберга, який став культовим для любителів археології і пригод в усьому світі, можна бачити на головній героїні українську вишиванку.

Про це пише BBC News Україна.

Перший фільм про пригоди Індіани Джонса вийшов у 1981 році і одразу зробив професію археолога чи не найбажанішою серед підлітків.

Герой Гаррісона Форда у шкірянці, капелюхові і з батогом відправляється на пошуки втраченого ковчега, а заразом бореться з нацистами і рятує з їхнього полону кохану у вишиванці. В українському магазині “Сурма” у Нью-Йорку пишаються тим, що сорочку для фільму придбали саме у них.

Майже через 30 років, вже у четвертому фільмі про Індіану Джонса, Гаррісон Форд знову зустрінеться з коханою і виявить, що має дорослого сина, який покинув школу.

Цього разу героям доведеться розгадувати загадку кришталевого черепа і на літаку Ан-2 відправитися для цього у Перу.

Дія стрічки відбувається у 1950-ті роки, героїв переслідують вже не нацисти, а радянські шпигуни на чолі з “особистою фавориткою Сталіна” Іриною Спалко, яку зіграла Кейт Бланшетт.

При першій зустрічі противників Індіана розпізнає її акцент: “Зі східної України, чи не так?”..