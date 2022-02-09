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ЗСУ розгорнули масштабні танкові навчання

Дата: 09.02.2022
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У навчаннях на кількох полігонах Херсонщини беруть участь інженерні та танкові підрозділи, а також протитанкова артилерія.

На кількох полігонах тривають комплексні тактико-спеціальні навчання щодо відбиття умовного противника. Про це повідомляє відділ зв’язків із громадськістю Командування ОС ЗСУ.

У навчаннях беруть участь інженерні та танкові підрозділи, а також протитанкова артилерія.

У ході навчань протитанковий резерв швидко та організовано здійснив переміщення на рубіж розгортання, а інженерно-саперна група без затримок здійснила встановлення мінних загороджень.

Танкісти здійснили висування в район очікування, переміщення та розгортання в бойовий порядок на вогневому рубежі для відбиття наступу ймовірного супротивника, а також переміщення до районів зосередження.

Під час розвідки боєм танкові екіпажі визначили головні сили супротивника та змусили його виявити себе. Після цього танкісти розпочали бій.

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