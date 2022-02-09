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З Канади прибув військово-транспортний літак з оснащенням для українських розвідників

Дата: 09.02.2022
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Як повідомив Уряд Канади, до України військово-транспортним літаком Boeing C-177 “Globemaster III” відправлено інструкторів і партію військової допомоги, що включає засоби розвідки, логістичного забезпечення та індивідуального захисту.

Крім того, повідомляється, що канадські військовослужбовці залишаться в Україні для додаткового навчання українських сил безпеки. Місця та дати прибуття інструкторів, які братимуть участь у розширенні Канадою навчальної місії “Операції UNIFIER”, не розголошуватимуться з міркувань оперативної безпеки.

Майже водночас з британським військовим “бортом”, у аеропорту Борисполя приземлився і транспортник з США – із вже восьмою партією летального озброєння для ЗСУ.

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