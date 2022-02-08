На Мюнхенську конференцію з питань безпеки прибудуть очільники більш ніж 30 держав, включно з Україною

Мюнхенську конференцію з питань безпеки, заплановану 18-20 лютого, відвідають понад 30 глав держав та урядів, а також понад 100 міністрів та голів багатьох найважливіших міжнародних організацій, таких як ООН, НАТО та ЄС.

Про це повідомляють організатори конференції.

Відзначається, що урядову делегацію Німеччини очолить канцлер Олаф Шольц, а Сполучені Штати будуть представлені потужною делегацією, яка включить представників як адміністрації президента, так і Конгресу.

Відомо, що конференцію відкриє Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Серед запрошених до участі у конференції – Президент України Володимир Зеленський. Президент РФ Владімір Путін від участі в безпековій коференції відмовився.

Організатори повідомляють, що MSC-2022 не змінить традиційний формат, але дещо відрізнятиметься від конференцій минулих років: через пандемію коронавірусу вона проходитиме в скороченому форматі з меншою кількістю гостей, делегацій і представників ЗМІ, а також буде запроваджено низку інноваційних форматів участі.

Зокрема, будуть доступні гібридні формати та цифрова платформа, які дозволять отримати доступ до сесій конференції.

Мюнхенська конференція з безпеки відбувається щороку в середині лютого в Мюнхені. Вона є визнаною платформою обміну думками, яка збирає лідерів націй, політиків, експертів, бізнесменів і журналістів.