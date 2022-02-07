У ЗСУ – інтенсивна підготовка до бойового застосування британських ракетних комплексів NLAW

У Чернігівській області почалися інтенсивні навчання з ручними протитанковими ракетними комплексами NLAW.

Про це повідомляють Сухопутні війська Збройних сил України з посиланням на Службу зв’язків з громадськістю Навчального центру “Десна” ім. князя Ярослава Мудрого.

“Військовослужбовці 169-го Навчального центру “Десна” розпочали інтенсивну підготовку по застосуванню ручних протитанкових ракетних комплексів NLAW”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, наразі йде ознайомлення з тактико-технічними характеристиками та відпрацювання дій у бойових умовах. У разі необхідності – тисячі ракетних комплексів буде рішуче застосовано для оборони української землі від окупантів.