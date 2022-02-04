Президенти України і Туреччини підписали угоду про розширення виробництва “Байрактарів” для ЗСУ

Україна й Туреччина під час зустрічі президентів у Києві підписали угоду, яка розширює виробництво безпілотних літальних апаратів турецької компанії “Байрактар” в Україні.

Як повідомляє кореспондент “Європейської правди“, про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Він зазначив, що у розмові президентів приділили особливу увагу співпраці в авіаційній і оборонній промисловості, і це один з локомотивів стратегічного партнерства між країнами.

“Наша мета – реалізація конкретних проєктів, створення спільних підприємств, обмін досвідом, обмін технологіями. Сьогодні укладена угода, яка суттєво розширить виробництво БПЛА компанії “Байкар” в Україні. Це нові технології. нові робочі місця і посилення обороноздатності України”, – повідомив Володимир Зеленський.

Про майбутнє рішення заздалегідь повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, передбачається будівництво заводу в Україні для виробництва військових безпілотних “Байрактарів”, які будуть обладнувати двигунами українського виробництва.

Також мають створити навчальний центр для підготовки фахівців з управління “Байрактарами” різних категорій.