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Світ гуртується у підтримці України

Дата: 03.02.2022
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В один день, 1 лютого, до Києва прибули прем’єр-міністри Великої Британії та Польщі. Вже наступного дня – візит голови уряду Нідерландів, і цього ж тижня – президента Туреччини. Не лише країни Заходу, а світ загалом почав відчувати військову загрозу з боку Росії, тому в Україну приїжджають представники держав, які зацікавлені мати надійного партнера у Східній Європі та йти далі заяв у протистоянні планам Кремля, зауважують аналітики.

Борис ДжонсонМатеуш МоравецькийРеджеп Ердоган та Марк Рютте із владою України мають обговорити, зокрема, надання політичної, дипломатичної та військової допомоги Україні для боротьби з агресією Росії. Тим часом президент Володимир Зеленський вже оголосив про започаткування нового формату співробітництва.

«Створюємо новий формат політичної співпраці у Європі – між Україною, Британією та Польщею», – заявив Зеленський.

У березні 2022 року зберуться глави урядів України Литви та Польщі – у рамках політично-економічно-оборонної співпраці “Люблінського трикутника”.

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