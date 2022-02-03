На Луганщині затримано гранатометника так званої “ЛНР”

На Луганщині затримали бойовика терористичної організації ЛНР, на прізвисько “Мальок”, який повернувся на підконтрольну українській владі територію, розчарувавшись в ідеях “русского мира”.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зловмисника було затримано Службою безпеки України спільно з військовослужбовцями Збройних Сил поблизу селища Катеринівка на Луганщині. Співробітники спецслужби встановили, що мешканець Попаснянського району після відбування покарання у 2016 році приєднався до бойовиків.

У терористичному угрупованні ім. Платова він отримав прізвисько “Мальок” і обіймав посади стрілка, снайпера та гранатометника. Крім цього, чоловік брав безпосередню участь у бойових діях проти сил АТО\ООС. Зокрема, вів прицільний вогонь з гранатометів по бронетехніці сил ООС у районі Новоолександрівки і Троїцького Попаснянського району Луганщини.

За більше, ніж 5 років “служби” зрадника нагородили нагрудним знаком НЗФ “Гвардія” і пам’ятним знаком “Солдат Слави”.

Своє рішення повернутися в Україну бойовик пояснив тим, що він втомився від довготривалої війни і хоче побачити дружину та дітей.

Чоловіка затримано. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років.

Раніше ми писали, у зоні проведення ОСС українські військові затримали 40-річного бойовика так званої ЛНР.