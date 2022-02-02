Соцопитування: найбільше готових воювати за Україну – серед громадян США, Данії та Великобританії

Воювати за Україну в разі вторгнення Росії готові громадяни США та Данії. Натомість більшість жителів інших західноєвропейських країн не хочуть, щоб їхні армії захищали українців. Про це свідчать дані опитування компанії YouGov

В опитуванні брали участь 1695 британців, 1206 французів, 2065 німців, 1025 датчан, 1006 шведів, 1053 іспанці, 1015 італійців та 1000 американців.

Дослідники запитали: чи мають США та європейські країни використовувати свої збройні сили для захисту України?

35% американців висловилися за використання своєї армії для захисту України, проти – 28%. І республіканці (за – 43%, проти – 28%), і демократи (за – 39%, проти – 25%) підтримали участь у бойових діях у разі початку війни.

У Європі використання прямої військової сили для захисту України підтримали найкраще в Данії: 38% – за, 29% – проти.

Британці: 30% – за, 32% – проти. При цьому консерватори налаштовані більш рішуче: за – 35%, проти – 29%. Лейбористи: за – 31% та проти – 34%.

У Франції 36% – проти відправлення військових на захист України, 26% – за; в Італії 40% – проти, 21% – за.

У Німеччині: 52% – проти (найбільше серед опитаних країн), 23% – за.