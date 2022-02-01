Ленд-ліз від США проти окупантів: до України прибув вже 6-й літак з американським озброєнням

В Україну у вівторок прибула шоста партія військової допомоги від Сполучених Штатів.

Про це повідомив у Facebook міністр оборони Олексій Резніков, пише “Європейська правда“.

“Доба ще не минула з прибуття п’ятого птаха, а ми вже розвантажуємо шостого! Сьогодні до Києва прибули чергові боєприпаси – 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї”, – написав Резніков.

Загалом станом на 1 лютого у сукупності Україна отримала близько 500 тонн оборонної амуніції від США.

Попередній рейс з оборонною допомогою прибув у неділю , на його борту також було 84 тонни набоїв різного калібру.

Перша з кількох партій пакета допомоги Збройним силам України на загальну суму $200 мільйонів вранці 22 січня прибула до київського аеропорту “Бориспіль”.