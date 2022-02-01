Ленд-ліз від США проти окупантів: до України прибув вже 6-й літак з американським озброєнням

В Україну у вівторок прибула шоста партія військової допомоги від Сполучених Штатів.
Про це повідомив у Facebook міністр оборони Олексій Резніков, пише “Європейська правда“.
“Доба ще не минула з прибуття п’ятого птаха, а ми вже розвантажуємо шостого! Сьогодні до Києва прибули чергові боєприпаси – 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї”, – написав Резніков.
Загалом станом на 1 лютого у сукупності Україна отримала близько 500 тонн оборонної амуніції від США.
Перша з кількох партій пакета допомоги Збройним силам України на загальну суму $200 мільйонів вранці 22 січня прибула до київського аеропорту “Бориспіль”.