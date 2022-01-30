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До України прибула міністр оборони Канади

Дата: 30.01.2022
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30 січня до Києва прилетіла міністр національної оборони Канади Аніта Ананд.

Деталі візиту не розголошуються, відомо лише про те, що 31 січня висока гостя, що прибула з офіційним візитом, зустрінеться з міністром оборони України.

Дві держави, Україну та Канаду, пов’язують давня дружба у політичній, економічній та оборонній сферах. Як повідомлялося раніше, на тлі загрози російської агресії, Канада збільшує допомогу Україні військовим оснащенням, а також продовжує і розширює діяльність групи канадських військових інструкторів.

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