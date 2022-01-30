До України прибула міністр оборони Канади

30 січня до Києва прилетіла міністр національної оборони Канади Аніта Ананд.

Деталі візиту не розголошуються, відомо лише про те, що 31 січня висока гостя, що прибула з офіційним візитом, зустрінеться з міністром оборони України.

Дві держави, Україну та Канаду, пов’язують давня дружба у політичній, економічній та оборонній сферах. Як повідомлялося раніше, на тлі загрози російської агресії, Канада збільшує допомогу Україні військовим оснащенням, а також продовжує і розширює діяльність групи канадських військових інструкторів.