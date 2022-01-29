Ветеран АТО з Черкас присвятив чекан монет битвам під Крутами у ХХ столітті та під Дебальцевим у ХХІ-у

Ветеран АТО з Черкас Олександр Кириченко (“Вікінг”), відомий тим, що виготовляє пам’ятні монети власноручної чеканки, присвятив два нових вироби двом знаковим битвам, які розділяє століття: битві під Крутами 1918 року та боям на Дебальцівській дузі 2015-го.

Як відомо, Крути зірвали план більшовиків з швидкого загарбання Києва, а прорив з-під Дебальцевого, який очолив полковник (нині генерал-лейтенант і начальник Генштабу ЗСУ), уродженець Черкащини Сергій Шаптала, кардинально покращив ситуацію України у перших Мінських переговорах.

До речі, сам коваль-АТОвець, який виготовив монети, воював у 128-й гірсько-штурмовій бригаді під командуванням полковника Шаптали. Тож нині в оригінальний спосіб вирішив нагадати, що в Україні від 2015-го, а тим паче від 1918 року кількість готових її захищати не зменшилась, а збільшилась, і озброєння та оснащення ЗСУ від часів початку новітнього вторгнення ворога стало набагато кращим.