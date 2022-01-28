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До Києва прибув вже 4-й за тиждень “транспортник” зі зброєю із США

Дата: 28.01.2022
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До України прибув четвертий за тиждень борт з новою партією (81 тонна) додаткової оборонної допомоги зі Сполучених Штатів.

Про це інформує Мілітарний.

Транспортний літак Boeing 747-428 вилетів з аеропорту американського міста Довер (Dover).

Нагадуємо, що попередні три літаки з озброєнням із США приземлилися у міжнародному аеропорту «Бориспіль» 22, 23 і 25 січня.

Третій борт привіз 79 тонн озброєння і боєприпаси оборонного призначення, в тому числі 300 протитанкових ракет Javelin. Дві попередні партії містили 80 і 90 тонн військового вантажу із США. Озброєння, у тім числі летальне, відправлено у рамках додаткової безпекової допомоги на суму 200 мільйонів доларів США. Пакет допомоги був ухвалений президентом Байденом у грудні 2021 року.

Також у США представили законопроєкт про ленд-ліз для захисту демократії в Україні, який має на меті спрощення надання військової допомоги Україні.

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