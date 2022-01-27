Канада може надати Україні кулемети, штурмові гвинтівки і гранатомети

Канада може надати Україні стрілецьку та протитанкову зброю, включаючи кулемети C6, штурмові гвинтівки C8 та протитанкові гранатомети Carl Gustaf

Цю зброю планували поставити курдам у 2016 році, повідомляє спеціалізований ресурс ArmyRecognition з посиланням на інформацію, опубліковану сайтом Age Dispatch.

Згідно з оприлюдненою ЗМІ інформацією, військова техніка та озброєння перебували на військовому складі в Монреалі, але наразі переміщені в інше місце на випадок відправки в Україну. Міністерство національної оборони Канади відмовилося в понеділок ввечері розкрити, де зараз знаходиться зброя.

“Техніка, про яку йде мова, була перевезена з Монреаля”, – зазначили у відомстві. “Це озброєння продовжує перебувати у власності збройних сил Канади та знаходиться на території Канади”.

Раніше міністерство національної оборони Канади оприлюднювало список спорядження, який включає 12,7-мм снайперські гвинтівки, оснащені глушниками, 60-мм міномети, протитанкові системи Carl Gustav, гранатомети, пістолети, боєприпаси, тепловізійні біноклі, камери, приціли та медичне приладдя. Це озброєння також включає кулемети C6 калібру 7,62 мм і штурмові гвинтівки C8 калібру 5,56 мм, що стоять на озброєнні ЗС Канади.

Як повідомлялося раніше, обладнання, що спочатку призначалось для поставчання курдським силам безпеки, достатньо для оснащення від 500 до 600 чоловік.

C6 — це канадське позначення кулемета FN MAG 7,62 мм від бельгійської компанії FN Herstal, що виробляється за ліцензією в Канаді. Це повністю автоматичний кулемет з повітряним охолодженням, що, як правило, має стрічкове живлення зліва.

Автоматика кулемета працює за рахунок відведення частини порохових газів з каналу ствола. Ствол кулемета сконструйований швидкозмінним, на ньому встановлена рукоятка для перенесення, що використовується також і при заміні гарячого ствола, а також полум’ягасник і мушка. Скорострільність – від 750 до 1100 пострілів за хвилину.

Штурмові гвинтівки C8 калібру 5,56 мм стоять на озброєнні ЗС Канади. На фото канадський капрал Стівен Хорнбрук з 3-го батальйону Королівського канадського полку під час навчань Allied Spirit у Багатонаціональному міжвидовому центрі з підтримки боєготовності (Хохенфельс, Німеччина), 16 січня 2015 р. / Фото: Тайлер Кінгсбері, Армія США

Штурмові гвинтівки C8 калібру 5,56 мм стоять на озброєнні ЗС Канади. На фото канадський капрал Стівен Хорнбрук з 3-го батальйону Королівського канадського полку під час навчань Allied Spirit у Багатонаціональному міжвидовому центрі з підтримки боєготовності (Хохенфельс, Німеччина), 16 січня 2015 р. / Фото: Тайлер Кінгсбері, Армія США

C8 — це модифікована ліцензійна версія американського карабіна Colt M4. Канадський карабін C8 був представлений у 1983 році. Пакет конструкторської документації копанія Colt надала канадському уряду. Однак канадська компанія Diemaco переглянула конструкцію та внесла численні зміни в цю зброю, перш ніж вона надійшла у виробництво. Це зброя селективного вогню автоматика якої працює за рахунок відведення частини порохових газів. Карабін використовує патрон стандарту НАТО 5,56×45 мм. Живлення штурмової гвинтівки здійснюється з магазинів на 30 патронів. Зброя може вести вогонь у напівавтоматичному та повністю автоматичному режимах з ефективною дальністю стрільби 300 м.