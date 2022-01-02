Сили спецоперацій ЗСУ у річному звіті зазначили, що виконано бойові завдання. “про які ви дізнаєтеся через десятки років”…

У Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ підбили підсумки 2021 року, котрі стосуються бойової підготовки підрозділів та виконання спецпризначенцями бойових завдань.

Інфографіку поширила пресслужба окремого роду ЗС 29 грудня.

Так, серед підсумків 2021 року КССО назвали таке:

Нижче речники ССО розшифрували “зірочку” пункту щодо спланованих та проведених бойових завдань:

“… Про які ви дізнаєтеся через десятки років”, – написали в КССО.