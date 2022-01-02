Сили спецоперацій ЗСУ у річному звіті зазначили, що виконано бойові завдання. “про які ви дізнаєтеся через десятки років”…

У Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ підбили підсумки 2021 року, котрі стосуються бойової підготовки підрозділів та виконання спецпризначенцями бойових завдань.
Інфографіку поширила пресслужба окремого роду ЗС 29 грудня.
Так, серед підсумків 2021 року КССО назвали таке:
- сертифікований другий підрозділ в NRF (Силах швидкого реагування НАТО – Н.);
- постійна участь в багатонаціональних навчаннях;
- сплановані та проведені бойові завдання*;
- проведені перші міжнародні змагання;
- отримані нові зразки озброєння та військової техніки;
- прийняті закони №5557, №5558.
Нижче речники ССО розшифрували “зірочку” пункту щодо спланованих та проведених бойових завдань:
“… Про які ви дізнаєтеся через десятки років”, – написали в КССО.