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Київська ялинка – знову у рейтингу найкращих в Європі

Дата: 01.01.2022
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Київська новорічна ялинка на Софійській площі увійшла до топ 15 найгарніших ялинок Європи за рейтингом Europe Best Destinations. 

Джерело: сайт Europe Best Destinations

Деталі: Цей перелік – щорічний рейтинг ялинок у європейських містах. Минулого року Київ посідав 5 місце.

Згідно з рейтингом, головна українська ялинка посідає 13 місце в списку. Київ обігнав Рим, але поступився Варшаві.

На сайті зазначається, що в столиця України – ідеальне місце для мандрівників, які шукають автентичності, снігу й традицій. У Києві не один, а кілька різдвяних ярмарків.

Зазначається, що ялинка прикрашена десятками кілометрів гірлянд.

П’ятьма найгарнішими визнали ялинки у Мальті, Франції, Португалії, Угорщині та Литві.

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