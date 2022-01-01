Київська ялинка – знову у рейтингу найкращих в Європі

Київська новорічна ялинка на Софійській площі увійшла до топ 15 найгарніших ялинок Європи за рейтингом Europe Best Destinations.
Джерело: сайт Europe Best Destinations
Деталі: Цей перелік – щорічний рейтинг ялинок у європейських містах. Минулого року Київ посідав 5 місце.
Згідно з рейтингом, головна українська ялинка посідає 13 місце в списку. Київ обігнав Рим, але поступився Варшаві.
Зазначається, що ялинка прикрашена десятками кілометрів гірлянд.
П’ятьма найгарнішими визнали ялинки у Мальті, Франції, Португалії, Угорщині та Литві.