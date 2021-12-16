“Байрактари” ЗСУ готові нанести потужний удар по ворогу

Про це в ексклюзивному інтерв’ю для Defense Express повідомив Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

“В цьому році ми почали процес удосконалення системи управління за рахунок створення так званих тактичних операційних центрів (ТОЦ), які оснащені відповідними апаратними засобами та програмним забезпеченням”, – заявив Олександр Сирський.

Він також наголосив, що вже чотири бригади мають обладнані ТОЦ та активно їх використовують, а за рік ними будуть оснащені всі бойові бригади Сухопутних військ Збройних сил України. Зокрема Командувач Сухопутних військ сказав: “Можу повідомити, що цього року навчання вже чотирьох бригад поспіль ми провели з використанням ТОЦ. Протягом наступного року ми плануємо завершити оснащення тактичних операційних центрів усіх бойових бригад в Сухопутних військах”.

Цікаво, що тактичні операційні центри (ТОЦ) у Сухопутних військах організовуються за стандартами НАТО та дозволяють якісно підвищити рівень взаємодії з партнерами по Альянсу.

“При створенні наших ТОЦ ми також враховували необхідність переходу на нову систему управління військами, яка відповідає стандартам та процедурам Північноатлантичного альянсу”, – відзначив співрозмовник кореспондента Defense Express

Командувач СВ ЗСУ розповів, що ТОЦ – це спеціально обладнане та оснащене технічними засобами місце, з якого здійснюється управління підрозділами під час підготовки бою та у ході його ведення, а також про те, що їх поява обумовлена значним зростанням обсягів інформації, що циркулює на сучасному полі бою, розвитком сучасних засобів та способів збройної боротьби, а також кардинальним скороченням часу, що є у командира на прийняття виваженого рішення.

Це має забезпечити ефективне виконання завдань. В цих тактичних операційних центрах створюється так званий “бойовий трикутник”, що поєднує в собі засоби розвідки, радіоелектронної боротьби та вогневого ураження. Це зроблено для того, щоб підвищити якість виявлення цілей та забезпечити надійність їх ураження з одночасним зменшення витрат ресурсу – просто кажучи уразити противника з використанням меншої кількості боєприпасів. Це так званий вогневий контур.

Також Олександр Сирьский наголосив, що в Сухопутних військах активно впроваджуються в практику положення доктрини об’єднаної підготовки, відповідно до яких, всі заходи здійснюються спільно з іншими видами та родами військ, а також іншими складовими сектору безпеки і оборони України. З огляду на це, використання тактичних операційних центрів “дає змогу командиру механізованої бригади, виходячи із потреб тактичної обстановки, оперативно застосовувати засоби старшого начальника, яким, наприклад, є БАК Bayraktar TB2″.

“Відмічу, що у ТОЦ здійснено комплексування систем розвідки усіх видів, в тому числі і повітряної розвідки за допомогою БПЛА. Що найцікавіше – у тому числі і з можливістю використання ресурсу БАК Bayraktar TB2, виділеного для конкретної бригади”, зазначив Олександр Сирський.

Згідно з підходами країн-членів НАТО, тактичний операційний центр – це командний пункт, що створюється для проведення поліцейських, парамілітарних або військових операцій. TOЦ зазвичай включає невелику групу спеціально навчених офіцерів або військовослужбовців, які здійснюють управління тактичними підрозділами в ході виконання завдань.

Раніше Defense Express писав, що автоматизація процесів бойової діяльності може підвищити бойові можливості військ (сил) на 15-20 % й одночасно на 50 % скоротити час, який витрачають органи управління на оперативне планування і доведення завдань до підлеглих.