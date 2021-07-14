Українська тенісистка переконливо перемогла суперницю з Росії на турнірі в Будапешті

Українська тенісистка Ангеліна Калініна виграла поєдинок першого кола турніру WTA 250 “Hungarian Grand Prix” у Будапешті, повідомляє УНН з посиланням на сайт WTA.

Калініна, яка вперше на цьому тижні потрапила до сотні найкращих тенісисток планети, у першому колі завдала поразки 110-й ракетці WTA — росіянці Анні Калінській 6:4, 7:6 (5).

Тенісистки провели на корті дві години. Калініна оформила в кожному сеті по два брейки, а на своїй подачі програла два гейми. У другій партії українка не скористалася перевагою 5:3, а на тай-брейку виконала п’ять міні-брейків проти 4-х у суперниці.

Для Калініної, яка у другому колі зустрінеться із 3-ю сіяною Бернардою Пера, перемога стала 11-ю поспіль.

Раніше з перемоги на цьому турнірі почала й інша українка Катерина Козлова. Вона обіграла австрійку Барбару Хаас — 7:6 (11:9), 6:3.

Джерело: УНН