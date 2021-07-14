Українська спортсменка перемогла на етапі Діамантової ліги у Великобританії

Марина Бех-Романчук стала переможницею етапу Діамантової ліги в британському Гейтсхеді.
Про це повідомляє Sportarena.
Українка завоювала золото в стрибках в довжину, показавши результат в 6,67 метра. Друге місце зайняла німкеня Малаіка Міхамбо (6,65 метра), третє – іспанка Фатіма Дьяме (6,46 метра).
Для Бех-Романчук перемога стала першою на етапах Діамантової ліги в нинішньому сезоні.
Довідково: Діамантова ліга – найрейтинговіша всесвітня серія легкоатлетичних змагань просто неба, що з 2010 року організовується Світовою легкою атлетикою.
Нагадаємо: у березні Бех-Романчук виграла золоту медаль на чемпіонаті Європи, який проходив у польському Торуні.