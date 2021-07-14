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Боксер Берінчик готується бити “Російського молота”

Дата: 14.07.2021
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Невдовзі український боксер Денис Берінчик проведе поєдинок проти колишнього бійця ММА.

Берінчик продовжує активного готуватися до кулачного поєдинку з бійцем змішаних єдиноборств російського походження Артемом Лобовим на прізвисько “Російський молот”.

33-річний українець виклав в Instagram відео спарингу під час тренування та додав підпис: ”Важка робота триває”.

Бій між Берінчиком та Лобовим повинен відбутися 24 липня в Україні. Спершу їхня дуель була запланована на 19 червня, але Денис отримав травму, через що поєдинок довелося перенести. У соцмережах Берінчик попросив вибачення у вболівальників, яких змусив чекати.

  • Берінчик кинув виклик Лобову після своєї перемоги над чилійцем Хосе Санчесом.
  • Пізніше “Російський молот” відповів українцеві згодою на можливий поєдинок за правилами кулачних боїв.
  • Після перемоги над Санчесом в активі Берінчика 15 перемог (9 нокаутом) у 15 боях.
  • Лобов – ірландський боєць змішаних бойових мистецтв, який виступав під егідою UFC у напівлегкій і легкій вагових категоріях. У 2019 році Лобов дебютував у лізі кулачних боїв Bare Knuckle FC. Він є другом і спаринг-партнером зіркового бійця UFC Конора Макгрегора.

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