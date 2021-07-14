Боксер Берінчик готується бити “Російського молота”

Невдовзі український боксер Денис Берінчик проведе поєдинок проти колишнього бійця ММА.

Берінчик продовжує активного готуватися до кулачного поєдинку з бійцем змішаних єдиноборств російського походження Артемом Лобовим на прізвисько “Російський молот”.

33-річний українець виклав в Instagram відео спарингу під час тренування та додав підпис: ”Важка робота триває”.

Бій між Берінчиком та Лобовим повинен відбутися 24 липня в Україні. Спершу їхня дуель була запланована на 19 червня, але Денис отримав травму, через що поєдинок довелося перенести. У соцмережах Берінчик попросив вибачення у вболівальників, яких змусив чекати.

Берінчик кинув виклик Лобову після своєї перемоги над чилійцем Хосе Санчесом.

Пізніше “Російський молот” відповів українцеві згодою на можливий поєдинок за правилами кулачних боїв.

Після перемоги над Санчесом в активі Берінчика 15 перемог (9 нокаутом) у 15 боях.

Лобов – ірландський боєць змішаних бойових мистецтв, який виступав під егідою UFC у напівлегкій і легкій вагових категоріях. У 2019 році Лобов дебютував у лізі кулачних боїв Bare Knuckle FC. Він є другом і спаринг-партнером зіркового бійця UFC Конора Макгрегора.