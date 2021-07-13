Льотчики-винищувачі відпрацювали нанесення масованого удару по наземних цілях

У Миргородській бригаді тактичної авіації повітряного командування «Центр» на Полтавщині завершилось льотно-тактичне навчання з авіаційною ескадрильєю.

Про це повідомляє пресслужба бригади.

Навчання проходило у два етапи. Основна увага акцентувалася на здатності командира авіаційної ескадрильї і його штабу самостійно спланувати бойові дії та керувати ними у відриві від пункту постійної дислокації, тобто на оперативному аеродромі за різких змін обстановки.

Зазначається, що у цьому заході вперше взяли участь льотчики-випускники 2020 року.

Під час навчань пілоти авіаційних ланок практично відпрацьовували бойове застосування по наземних цілях на авіаційному полігоні.

Окрім того, перевірено злагодженість та ефективність роботи під час проведення тактико-спеціальних навчань підрозділів забезпечення частини.

Створена динамічна оперативна обстановка відобразила наявні для Збройних Сил України загрози й виклики в умовах сьогодення: стихійні виступи місцевого населення, роботу диверсійно-розвідувальних груп, застосування БПЛА тощо.

Зі свого боку військовослужбовці роти охорони та представники Миргородського районного відділу поліції вміло протидіяли «диверсантам» військового летовища.

Відзначається, що особовий склад діяв максимально злагоджено та ефективно, тому навчально-бойові завдання були виконані у повному обсязі та в установлені терміни.